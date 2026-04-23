La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino. Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Sagitario y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Sagitario, la jornada favorece la templanza: conviene evitar fricciones y atender con apertura los argumentos de la pareja. Al anochecer, un detalle afectuoso y discreto tiende puentes y deja un cierre cálido al día. Para Sagitario, hoy 2026-04-23 en el trabajo conviene evitar confrontaciones: si algo te disgusta, no tenses la situación; escucha y comprende otros puntos de vista, pospón discusiones sensibles y céntrate en tareas concretas; con diplomacia y empatía avanzarás sin fricciones y podrás cerrar asuntos pendientes Para Sagitario, hoy en el amor conviene mantener la calma y evitar discusiones; si algo te molesta, respira, escucha y busca el punto medio. Al mostrar empatía y reconocer la parte de razón de tu pareja, la conexión puede fortalecerse y cerrarse un malentendido. La mayor compatibilidad del día será con Libra, cuyo tacto y equilibrio facilitan el diálogo sereno. Con alguien de Libra podrás aclarar diferencias sin tensiones y encontrar acuerdos que les devuelvan la armonía. Para Sagitario, los números de la suerte son 31, 2, 80 y 68 y pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones o en juegos de azar. Sagitario: hoy protege tu salud mental evitando tensar discusiones y practicando respiración profunda o un paseo corto para liberar estrés; escucha con empatía y, al final del día, refuerza el vínculo con un detalle amable.