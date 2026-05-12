Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este martes, 12 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los piscianos Ante climas de lealtades inciertas, la prudencia frente a alianzas ambiguas protege a Piscis de culpas ajenas y desengaños. La ambición realista, con metas cercanas y medibles, sostiene el avance del día sin sobrecargar el ánimo. Piscis, en el trabajo este 2026-05-12 conviene rechazar cualquier alianza que te genere dudas; podrías ser vulnerable a traiciones o a que colegas te culpen por resultados negativos, así que mantén límites claros, verifica acuerdos por escrito y actúa con prudencia. Piscis, en el amor hoy conviene ir con cautela: si una propuesta o vínculo te genera dudas, no te comprometas. Estás más sensible a promesas vacías y a malentendidos; protege tu corazón y pide claridad antes de dar pasos importantes. Tu compatibilidad más alta del día es con Cáncer, que te ofrece contención y transparencia para esquivar confusiones. Una charla honesta o un plan tranquilo con esta energía puede fortalecer el lazo; si algo no se siente seguro, mejor esperar. Para los de Piscis, los números de la suerte son "77, 94, 38, 28" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones o números en juegos y atraer buena fortuna. Piscis, para cuidar tu salud mental evita alianzas que te generen dudas, rodéate de personas de confianza y céntrate en metas realistas a corto plazo; practica respiración profunda y prioriza el descanso para reducir el estrés.