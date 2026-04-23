La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino. Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Piscis y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Para Piscis, este 2026-04-23 en el trabajo primará tu impulso de construir: sabrás mediar con calma si surge un problema entre dos compañeros, proponiendo soluciones que fortalezcan la colaboración. Tu talante conciliador favorecerá acuerdos y te permitirá mantener un buen clima en el equipo. Piscis, hoy en el amor priorizarás construir y sanar: tu talante conciliador te ayudará a limar asperezas, abrir conversaciones sinceras y fortalecer el vínculo; si estás soltero, esa calma atraerá a alguien afín. Compatibilidad del día: Tauro. Su estabilidad y paciencia encajan con tu enfoque de resolver tensiones y crear algo duradero, potenciando la armonía y la confianza mutua. Para Piscis, sus números de la suerte son 89, 84, 72 y 2 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer fortuna en juegos de azar y proyectos. Piscis, al mediar hoy, cuida tu salud mental: respira profundo 3 minutos, fija límites amables y da una breve caminata después para soltar tensión.