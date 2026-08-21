La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto para Leo

La jornada favorece la calma y la expresión creativa, con los temas financieros en segundo plano y señales de pequeñas ganancias que dan respiro.

La revisión minuciosa de las cuentas quedará para después; hoy un orden ligero y un ritmo sereno sostienen el brillo leonino.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Este 2026-08-21, las personas de Leo vivirán una jornada laboral favorable: conviene centrarse en las tareas y dejar para después los asuntos económicos no urgentes. Pueden darse avances y pequeñas ganancias o reconocimientos. Solo recuerden revisar más adelante que las cuentas y acuerdos queden correctamente cuadradas.

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo, con los asuntos económicos en calma y a tu favor, hoy podrás enfocarte en el amor. Te sentirás seguro y generoso; un detalle cariñoso o una cita sencilla puede avivar la pasión y fortalecer la conexión.

Tu compatibilidad más alta del día es con Libra, que equilibrará tu fuego y apreciará tu calidez sin presiones materiales. Con este signo, las conversaciones fluyen y los planes surgen con naturalidad, creando química inmediata.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Leo

Para los del signo Leo, sus números de la suerte son 54, 75, 46 y 31 y pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas clave o atraer buenas oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, como hoy los temas económicos no urgen y pintan bien, aprovecha para priorizar tu bienestar: haz una caminata suave o 10 minutos de respiración consciente y deja la revisión de cuentas para más adelante.