En esta noticia
La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las influencias planetarias que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.
Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.
Horóscopo de hoy viernes 21 de agosto para Leo
La jornada favorece la calma y la expresión creativa, con los temas financieros en segundo plano y señales de pequeñas ganancias que dan respiro.
La revisión minuciosa de las cuentas quedará para después; hoy un orden ligero y un ritmo sereno sostienen el brillo leonino.
¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?
Este 2026-08-21, las personas de Leo vivirán una jornada laboral favorable: conviene centrarse en las tareas y dejar para después los asuntos económicos no urgentes. Pueden darse avances y pequeñas ganancias o reconocimientos. Solo recuerden revisar más adelante que las cuentas y acuerdos queden correctamente cuadradas.
Leo: así te irá en el amor este viernes
Leo, con los asuntos económicos en calma y a tu favor, hoy podrás enfocarte en el amor. Te sentirás seguro y generoso; un detalle cariñoso o una cita sencilla puede avivar la pasión y fortalecer la conexión.
Tu compatibilidad más alta del día es con Libra, que equilibrará tu fuego y apreciará tu calidez sin presiones materiales. Con este signo, las conversaciones fluyen y los planes surgen con naturalidad, creando química inmediata.
Los números de la suerte para Leo
Para los del signo Leo, sus números de la suerte son 54, 75, 46 y 31 y pueden servirles para tomar decisiones, elegir fechas clave o atraer buenas oportunidades.
Salud: las recomendaciones para tu signo
Leo, como hoy los temas económicos no urgen y pintan bien, aprovecha para priorizar tu bienestar: haz una caminata suave o 10 minutos de respiración consciente y deja la revisión de cuentas para más adelante.