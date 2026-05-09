Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este sábado, 9 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los leoninos Leo, afronta el día con valentía: no ocultes lo que salió mal y conviértelo en aprendizaje; tu liderazgo se fortalece con la honestidad. Camina con seguridad. Si te equivocas, acéptalo, usa la experiencia para no repetir el error y sigue avanzando. El 2026-05-09, Leo, en el trabajo te irá mejor si reconoces sin rodeos lo que no salió bien y propones soluciones; aplicar lo aprendido te evitará repetir errores y te acercará a un avance. Actúa con seguridad y apertura al feedback para ganar credibilidad y convertir un tropiezo en oportunidad. Leo, en el amor, hoy la sinceridad te favorece: no ocultes lo que salió mal y usa la experiencia para no repetir errores. Con seguridad en ti, podrás fortalecer lazos y atraer a quien te interese. Tu mayor compatibilidad del día es con Aries: su energía directa y valiente potencia tu confianza, favoreciendo conversaciones claras, disculpas honestas y un reinicio apasionado. Con Aries, las chispas surgen y los planes avanzan. Los números de la suerte para Leo son "83, 96, 9, 6" y pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas clave o en juegos de azar. Leo, para tu bienestar reconoce sin negarlos los tropiezos, conviértelos en lecciones y refuerza tu seguridad con una rutina diaria de 5 minutos de respiración consciente y una caminata breve; si te equivocas, acéptalo y pide apoyo cuando lo necesites.