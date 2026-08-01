Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este sábado, 1 de agosto de 2026, las personas de Geminis pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este sábado para Geminis

Para Géminis, la jornada se perfila monótona en lo laboral; expectativas sobrias acompañan mejor el ritmo del día.

Con los actos ajenos fuera de la agenda, el ánimo respira; algo de ejercicio podría volver más liviana la rutina.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este sábado a las personas de Geminis?

Geminis, el 2026-08-01 será un día laboral monótono y sin grandes avances; concéntrate en sacar adelante lo rutinario con constancia y paciencia, sin preocuparte por lo que hagan los demás, porque sus actos solo les pertenecen.

Geminis: así te irá en el amor este sábado

Geminis, en el amor hoy la energía será serena y un poco monótona. Evita esperar demasiado y no te enganches con los actos de los demás: concéntrate en lo que tú sientes.

La mayor compatibilidad del día será con Libra, que aportará equilibrio y comprensión. Con este signo fluirán las conversaciones sin dramas y podrás disfrutar de la calma.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Geminis

Los números de la suerte de Géminis son 33, 30, 34 y 88, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y tentar a la suerte en juegos y sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Géminis, acepta la jornada monótona sin exigirte de más y suelta lo que no controlas; prioriza 20–30 minutos de ejercicio suave (caminar o estirar) para aliviar la mente y que la rutina no te pese.