La astrología brinda un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Escorpio y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

El horóscopo de este viernes para Escorpio

Para Escorpio, hoy prevalece la calma física: los esfuerzos intensos y los movimientos repentinos podrían tensar la musculatura. La moderación será aliada.

En clave de autocuidado, aquello que no sienta bien, aunque atraiga, en segundo plano resultará más acertado. Prestar atención a las señales del cuerpo marcará el rumbo del día.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Escorpio?

Este 2026-08-21, Escorpio, tu jornada laboral fluirá mejor si priorizas el autocuidado: avanza sin prisas, evita movimientos bruscos y no asumas ritmos o tareas que sabes que no te sientan bien. Escucha a tu cuerpo, toma pequeñas pausas y cuida tu ergonomía; con esa prudencia mantendrás el enfoque y evitarás contratiempos, logrando resultados sólidos.

Escorpio: así te irá en el amor este viernes

Escorpio, en el amor hoy te conviene ir despacio: evita impulsos o reacciones bruscas y escucha lo que tu cuerpo y tu intuición te dicen. Priorizar tu bienestar favorecerá conversaciones sinceras y un clima de calma con tu pareja o interés romántico.

Tu mayor compatibilidad durante este día será con Virgo, un signo que respeta tus ritmos, apoya hábitos saludables y brinda estabilidad emocional. Juntos podrán tener encuentros tranquilos que fortalezcan el vínculo sin forzar nada.

Los números de la suerte para Escorpio

Para Escorpio, sus números de la suerte son 22, 99, 46 y 13 y pueden servir para guiar decisiones, elegir fechas o números en juegos y atraer oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, hoy prioriza tu bienestar: evita movimientos bruscos y aquello que sabes que no te sienta bien; escucha las señales de tu cuerpo y elige descanso activo y estiramientos suaves.