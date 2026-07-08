Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este miércoles, 8 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

escorpianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este miércoles para Escorpio

Para Escorpio, mantener distancia de tentaciones y adoptar rutinas sencillas augura beneficios duraderos; la constancia discreta ordena el día.

Con mayor estabilidad y energía amable, los objetivos avanzan sin prisa; el buen humor y la calma abren soluciones claras ante imprevistos.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este miércoles a las personas de Escorpio?

Este 2026-07-08, en el trabajo, Escorpio evitará tentaciones y distracciones, adoptará nuevas costumbres que a la larga le brindarán beneficios notables y gracias a una mayor estabilidad anímica tomará decisiones claras y avanzará con constancia.

Escorpio: así te irá en el amor este miércoles

Escorpio, hoy en el amor evitarás caer en tentaciones y pondrás límites sanos. Con una estabilidad anímica mayor que en el pasado, te mostrarás claro y sereno, fortaleciendo la confianza y dando pasos firmes sin prisas.

Tu compatibilidad más alta del día será con Capricornio, signo que respalda tus nuevas costumbres y tu enfoque realista. Juntos fluirán acuerdos sólidos, apoyo constante y planes a largo plazo que consolidan la relación.

Los números de la suerte para Escorpio

Para los Escorpio, sus números de la suerte son 13, 17, 39 y 74, útiles para elegir fechas, tomar decisiones y atraer buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Escorpio, con tu energía y estabilidad, fija un hábito diario sencillo (p. ej., 20 minutos de caminata o respiración consciente) y evita tentaciones planificando el día y celebrando pequeños logros.