Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 3 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

arianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este lunes para Aries

Para Aries, hoy resultará beneficioso centrarse en lo laboral: una posible sustitución puede abrirse y permitir que el desempeño hable por sí mismo.

El aliento de alguien cercano actuará como impulso; agradecer ese apoyo reforzará la confianza y hará más fluidas las decisiones del día.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Aries?

Este 2026-08-03, las personas de Aries contarán con un impulso laboral: podría quedar libre un puesto y tendrán la opción de asumirlo, demostrando sus capacidades, con el aliento de alguien cuyo apoyo será muy valioso.

Aries: así te irá en el amor este lunes

Aries: hoy los avances en el trabajo elevarán tu confianza y eso se reflejará en el amor; tomarás la iniciativa, hablarás claro y atraerás respuestas cálidas, fortaleciendo vínculos o abriendo una oportunidad si estás soltero

Compatibilidad del día: Leo; su fuego acompasará tu empuje y la admiración mutua fluirá con naturalidad, siempre que eviten competir y compartan protagonismo

Los números de la suerte para Aries

Para Aries, los números de la suerte son "87, 16, 74, 8" y pueden servir para tomar decisiones, elegir fechas o números en juegos y atraer buena fortuna en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Aries, hoy aprovecha el impulso laboral sin descuidar tu salud mental: haz pausas de respiración y agradece el apoyo recibido; te ayudará a reducir el estrés y reforzar tu confianza.