La astrología ofrece un recurso esencial para comprender los ciclos vitales y las energías astrales que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino. Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Acuario y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Acuario, este 23 de abril de 2026 en el trabajo, deja pasar la actuación poco afortunada y no tan respetuosa de un compañero de trabajo; mantén la calma y enfócate en tus próximas vacaciones y en los días maravillosos con tu familia, porque esa perspectiva elevará tu ánimo y te recordará que lo mejor de tu vida está por llegar. Acuario, hoy el amor se fortalece si dejas pasar los roces ajenos y concentras tu energía en planes ilusionantes; al cobijarte en el apoyo de tu gente, surge una conexión más tranquila y esperanzadora. Tu compatibilidad más alta del día será con Sagitario, que sintoniza con tus ganas de viaje y tu visión optimista; juntos convierten cualquier tensión en entusiasmo y proyectan momentos felices. Para los Acuario, sus números de la suerte son 85, 70, 10 y 7; pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes o iniciar nuevos proyectos. Acuario: para tu salud mental, suelta la tensión por ese compañero, practica respiración profunda y límites y enfoca tu atención en planear las vacaciones con tu familia; prioriza buen descanso y caminatas breves para recargar energías: lo mejor está por venir.