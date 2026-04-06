Cada vez más colombianos consultan en internet cómo saber si les hicieron brujería, especialmente cuando atraviesan rachas negativas consecutivas sin una causa clara. Aunque no existe evidencia científica que confirme estos fenómenos, dentro de las creencias populares se mencionan síntomas recurrentes que, según quienes creen en estas prácticas, podrían indicar la presencia de trabajos espirituales o energías negativas. Estos son algunos de los signos que suelen mencionarse con mayor frecuencia: Especialistas en bienestar emocional señalan que muchos de estos síntomas también pueden estar relacionados con estrés, ansiedad, depresión o situaciones personales difíciles. Por eso, antes de pensar en brujería, recomiendan analizar el contexto personal, laboral y familiar. En Colombia, es común que cuando varias situaciones negativas ocurren al mismo tiempo, algunas personas lo interpreten como energías negativas. Sin embargo, expertos sugieren primero revisar aspectos médicos, emocionales y financieros. Quienes creen en estas prácticas suelen recurrir a diferentes acciones como: No existe una forma comprobada científicamente para determinar si alguien fue víctima de brujería. La mayoría de señales son subjetivas y dependen de creencias culturales o espirituales.