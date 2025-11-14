En esta noticia
Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números sorteados de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 13 de noviembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 259, fueron 8957.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 13 de noviembre de 2025
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 8957, serie 259
- Mega Gordo de $ 500 millones: 2743, serie 454
- Súper Gordo de $ 250 millones: 5213, serie 340.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- 7459, serie 101
- 7245, serie 144
- 3016, serie 236
- 3806, serie 334
- 9797, serie 159.
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 9273, serie 158
- 3759, serie 218
- 5910, serie 245
- 3373, serie 76
- 5751, serie 120
- 5062, serie 424
- 5246, serie 119
- 6740, serie 267.
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 3151, serie 241
- 3979, serie 76
- 3220, serie 334
- 1722, serie 202
- 9311, serie 167
- 1558, serie 20
- 6770, serie 329
- 2579, serie 114
- 355, serie 17
- 5887, serie 273.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.
¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?
La Lotería de Bogotá señaló que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero sobrepasado ese monto se tendrá que acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:
- Boleto o fracción original
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía
- Consentimiento donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque
- En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa
- Completar el formato de Identificación de Ganadores.
Recomendaciones para los apostadores
Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites claros en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus actividades y busca opciones de entretenimiento sin apuestas. Si el juego se convierte en un problema, busca ayuda.En Colombia, puedes contactar a Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escribe a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llama a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.