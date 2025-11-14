Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números sorteados de este evento brindan una nueva chance para aquellos que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 13 de noviembre de 2025, las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 259, fueron 8957.

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 13 de noviembre de 2025

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 8957, serie 259

Mega Gordo de $ 500 millones: 2743, serie 454

Súper Gordo de $ 250 millones: 5213, serie 340.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

7459, serie 101

7245, serie 144

3016, serie 236

3806, serie 334

9797, serie 159.

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

9273, serie 158

3759, serie 218

5910, serie 245

3373, serie 76

5751, serie 120

5062, serie 424

5246, serie 119

6740, serie 267.

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

3151, serie 241

3979, serie 76

3220, serie 334

1722, serie 202

9311, serie 167

1558, serie 20

6770, serie 329

2579, serie 114

355, serie 17

5887, serie 273.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían posponerse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Dónde y cómo cobro un premio de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá señaló que los premios menores a seis salarios mínimos se podrán cobrar en las loterías y puntos de venta oficiales, pero sobrepasado ese monto se tendrá que acudir a la oficina ubicada en la dirección carrera 32 A # 26 – 14 Bogotá con la siguiente documentación:

Boleto o fracción original

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Consentimiento donde se valide o solicite le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o cheque

En el caso de que se le consigne el premio, se debe anexar certificación bancaria donde se certifique que la cuenta está activa

Completar el formato de Identificación de Ganadores.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, es esencial establecer límites claros en el tiempo y dinero dedicados a los juegos de azar. Controla tus actividades y busca opciones de entretenimiento sin apuestas. Si el juego se convierte en un problema, busca ayuda.En Colombia, puedes contactar a Jugadores Anónimos para recibir apoyo. Escribe a contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llama a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314. No estás solo, hay recursos disponibles para ti.