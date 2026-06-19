Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 19 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 665,35 pesos colombianos.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -3.48% y en el último año acumuló -8.11%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.25%, es menor que la volatilidad anual del 15.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas cuatro sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia claramente bajista, con dos breves repuntes y una jornada sin cambios; el período cerró con cuatro caídas consecutivas, lo que refuerza el sesgo negativo.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: