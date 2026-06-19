Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 19 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.943,26 pesos colombianos.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana registró una variación de -1.63% y en el último año acumuló -16.18%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 25.99%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 17.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro subió frente al peso colombiano.

El Euro mostró un claro sesgo bajista: tras un inicio mixto, encadenó cuatro retrocesos seguidos y solo tres repuntes, para cerrar el periodo con leve rebote y saldo negativo.

La cotización del Euro presenta una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado cambiario.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 19 de junio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3943.26 pesos colombianos, pagarán 394326 pesos; 200 euros costarán 788652 pesos y 500 euros costarán 1971630 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: