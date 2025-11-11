Este martes, 11 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 708.17285 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,08%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.68%. Estos datos reflejan una tendencia moderada en la evolución del mercado de esta moneda.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha sido predominante, aunque con algunos intentos de recuperación.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 6.67%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.93%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,817.28 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,634.56 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 354,086.40 pesos colombianos.