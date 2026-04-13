Este lunes, 13 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 717.62506 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,7%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.81%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.54%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos y periodos de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia negativa parece haber marcado el comportamiento del Real en este periodo. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 16.27%, superando la volatilidad anual del 14.99%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,762.50 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,525.00 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 358,812.50 pesos colombianos.