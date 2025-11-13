Este jueves, 13 de noviembre de 2025, la cotización del real llegó a 706.54596 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,99%.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.78%.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también ha experimentado momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta combinación sugiere una volatilidad en el mercado, donde las fluctuaciones han predominado, reflejando un entorno económico incierto.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.90%, es menor que la volatilidad anual del 11.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,654.59 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,309.18 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 353,272.95 pesos colombianos.