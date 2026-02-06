Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 703,57 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.28%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.44%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 17.13%, superando la volatilidad anual del 15.06%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de fluctuaciones, donde se mantuvo estable en varias ocasiones. Sin embargo, la tendencia general parece indicar una leve disminución en su valor, lo que podría generar preocupación entre los inversores. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este viernes, 6 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,357,401.13 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 140,714,802.26 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 351,787,005.65 pesos colombianos.