Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 25 de diciembre de 2025 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 675 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.95%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.52%, es menor que la volatilidad anual del 10.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67,500 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 135,000 pesos y 500 reales tendrá un costo de 337,500 pesos.