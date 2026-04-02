Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 2 de abril de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 710,33 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 0.92%, mientras que en el último año su variación ha sido de -2.84%, reflejando una ligera recuperación reciente pero una tendencia a la baja en el periodo anual. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.56%, es menor que la volatilidad anual del 15.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de días de estabilidad y un ligero aumento. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque con momentos de resistencia. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 2 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,032.62 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,065.24 pesos y 500 reales tendrá un costo de 355,163.10 pesos.