La cotización del dólar este viernes, 14 de noviembre de 2025 llegó a 3752.88 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,29%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.78%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.13%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un leve aumento y momentos de estabilidad. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja predominó, aunque con algunos intentos de recuperación.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.67%, superando la volatilidad anual del 10.14%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 375,287.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 750,575.98 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,876,439.95 pesos.