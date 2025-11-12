La cotización del dólar este miércoles, 12 de noviembre de 2025 llegó a 3703.23 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,76%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.99%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.93%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial que fue seguido por una serie de descensos. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la tendencia general indica una disminución en su valor, lo que podría reflejar cambios en la economía o en la demanda de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.92%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.11%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370,323 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 740,646 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,851,615 pesos colombianos.