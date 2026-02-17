La cotización deldólar este martes, 17 de febrero de 2026 llegó a 3647.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,81%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.60%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.85%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente estable, con ligeras fluctuaciones hacia la baja y un par de incrementos. Esta dinámica sugiere un mercado relativamente equilibrado, aunque con momentos de incertidumbre que podrían influir en futuras variaciones. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.37%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.29%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 364.747 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 729.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.812.485 pesos.