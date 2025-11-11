La cotización del dólar este martes, 11 de noviembre de 2025 llegó a 3732 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,48%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.85%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en varios momentos, aunque también experimentó algunos aumentos y mantuvo estabilidad en ciertos días. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.75%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.10%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 373,200 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 746,400 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,866,000 pesos.