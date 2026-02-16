Este lunes, 16 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3664.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,36%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.02%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y estabilidad en algunos momentos. A pesar de los incrementos ocasionales, la tendencia general fue de disminución, lo que sugiere un posible debilitamiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.95%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.28%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.447 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732.894 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.832.235 pesos.