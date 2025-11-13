Este jueves, 13 de noviembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3742.15 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,06%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.94%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.84%.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo intentos de recuperación.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.34%, superior al 10.14% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 374,214.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 748,429.98 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,871,074.95 pesos colombianos.