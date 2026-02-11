Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.662,4 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.98%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.20%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.51%, superando la volatilidad anual del 14.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, intercalada con algunos aumentos y un breve periodo de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este miércoles, 11 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366239.99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732479.98 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1831199.95 pesos colombianos.