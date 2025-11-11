Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 11 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.748 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.93%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.04%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 10.09%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un notable descenso en varios momentos, aunque también experimentó algunos aumentos y mantuvo estabilidad en ciertos días. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción. Además, es importante guardar el comprobante de la operación.

Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones en la calle o con personas desconocidas. Compara las tasas de cambio y elige la opción que ofrezca mejores condiciones. También es aconsejable realizar la venta en horarios seguros y en lugares públicos.