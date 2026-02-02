Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen conservar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 2 de febrero de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.675,57 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.58%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 25.84%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.18%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un comportamiento inestable. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se ha observado una disminución en su valor, lo que sugiere una presión a la baja en el mercado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: