Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.324,71 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.31%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -4.66%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.96%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos intercalados. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del Euro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 432471 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 864942 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2162355 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un ambiente seguro y evita hacer tratos en la calle o con personas desconocidas.