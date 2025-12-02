Este martes, 2 de diciembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.420,57 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.20%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0.10%. Estos datos reflejan una tendencia de estabilidad en el valor del Euro a lo largo del tiempo.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 29.72%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 15.96%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un patrón claro de disminuciones consecutivas. Esta situación podría reflejar factores económicos que están afectando su valor en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 2 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.056,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 884.113,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.210.284,90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: