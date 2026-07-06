Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 6 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.807,35 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 0.51%, mientras que en el último año cayó -17.46%, reflejando un repunte reciente pero una tendencia anual negativa.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 29.36%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.46%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en la última sesión.

En los últimos diez días, el Euro tuvo sesgo bajista: seis jornadas de caída y cuatro de avance, sin estabilidad; hubo un repunte a mitad del periodo y un alza final que no revierte el balance negativo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado con respecto a la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 6 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3807.3501 pesos colombianos, deberán pagar 380735.01 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 761470.02 pesos colombianos y 500 euros cuesta 1903675.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: