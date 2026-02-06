Este viernes, 6 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.361,06 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.60%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.76%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 22.19%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.47%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un notable aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere una cierta resistencia en el valor de la moneda. En general, el comportamiento del Euro refleja un periodo de ajustes en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este viernes, 6 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.106,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872.212,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.090.530,05 pesos colombianos. Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio. Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: