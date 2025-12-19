Este viernes, 19 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.522,8 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.27%, mientras que en el último año su variación ha sido del 7.13%. Estos datos reflejan una tendencia de crecimiento en el valor del Euro en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.20%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.63%.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también se registraron algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el Euro logró mantener una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una inclinación positiva en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 452279.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 904559.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2261399.90 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: