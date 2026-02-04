Este miércoles, 4 de febrero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.309,27 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.06%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 12.10%, es menor que la volatilidad anual del 16.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido negativa. Esto sugiere una posible inestabilidad en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 4 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 430,927 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 861,854 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,154,635 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: