Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 3 de febrero de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.263,64 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.97%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 18.64%, es mayor que la volatilidad anual del 16.29%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con varios aumentos seguidos de descensos, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere que el Euro ha enfrentado desafíos en su cotización, reflejando un mercado volátil.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 3 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 426.364,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 852.728,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.131.820,05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: