Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 5 de febrero de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.292,99 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.72%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.46%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 17.70%, es mayor que la volatilidad anual del 16.39%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con varios aumentos seguidos de descensos, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de los intentos de recuperación, la moneda ha enfrentado desafíos que han llevado a una serie de caídas, sugiriendo un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este jueves, 5 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.299,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 858.598,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.146.495,10 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: