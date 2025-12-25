Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 25 de diciembre de 2025 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.393,81 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.69%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 2.89%.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.45%, es menor que la volatilidad anual del 15.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en varios momentos, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 439.381,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 878.762,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.094.905,03 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: