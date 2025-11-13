Este jueves, 13 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.311,25 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -5.41%. Esta tendencia a la baja refleja un debilitamiento en el valor del Euro frente a otras divisas.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 7.51%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en algunos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con intentos de recuperación que no lograron consolidarse.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 13 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 431,125 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 862,250 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,155,625 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: