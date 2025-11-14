En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, la cotización del euro llegó a 4362.59 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,03%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.28%.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y una estabilidad temporal. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja predominó, aunque hubo momentos de recuperación que podrían reflejar ajustes en la oferta y la demanda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.03% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436,258.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872,517.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1,090,649.90 pesos colombianos.