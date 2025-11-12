En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este miércoles, 12 de noviembre de 2025 cerró a 4291.28 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,79% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -2.07%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -5.40%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad y algunos aumentos intercalados. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del Euro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.79% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 429.127,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 858.255,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.145.639,90 pesos colombianos.