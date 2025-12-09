En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este martes, 9 de diciembre de 2025 llegó a 4493.32 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del2,71% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 2.75%, mientras que en el último año su variación ha sido del 3.65%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas que influyen en la moneda.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 2.71% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 449.331,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 898.663,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.246.659,90 pesos colombianos.