La cotización deleuro este martes, 17 de febrero de 2026 cerró a 4321.16 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del0,6% en contraste con el precio de apertura. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.20%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.78% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mixta, con fluctuaciones que indican tanto aumentos como descensos. A pesar de algunas subidas, la moneda ha enfrentado más días de caída, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La estabilidad se ha mantenido en contadas ocasiones, lo que refleja un mercado incierto y volátil. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 0.60% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 432.116,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 864.232,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.160.580,10 pesos colombianos.