En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 26 de enero de 2026 llegó a 4373.66 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del1,13% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.94%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -0.67% en su cotización.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.13% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437.366,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 874.732,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.093.415,10 pesos colombianos.