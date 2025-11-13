En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización del euro este jueves, 13 de noviembre de 2025 cerró a 4358.61 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del1,49% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.20%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.37%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en algunos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde la presión a la baja ha predominado, aunque con intentos de recuperación que no lograron consolidarse.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda subió un 1.49% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 435.860,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 871.721,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.179.304,95 pesos colombianos.