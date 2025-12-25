Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 25 de diciembre de 2025 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.726 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.45%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 8 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial que fue rápidamente contrarrestado por una serie de descensos. Esta dinámica sugiere una posible corrección en el mercado, donde la estabilidad fue efímera y la presión a la baja predominó en la mayoría del período analizado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras ocho días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en decisiones económicas y de inversión.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este jueves, 25 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 372,600 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 745,200 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,860,000 pesos.