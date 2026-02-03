Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 3 de febrero de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 686,69 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -2.35%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 11.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.94%. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se ha observado una disminución en su valor, lo que sugiere un contexto económico desafiante para la moneda.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 3 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 68,669.49 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 137,338.98 pesos y 500 reales tendrá un costo de 343,347.45 pesos.