Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 13 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 699,95 pesos colombianos.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.84%, es menor que la volatilidad anual del 10.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también ha experimentado momentos de estabilidad y un ligero aumento. Esta combinación sugiere una volatilidad en el mercado, donde las fluctuaciones han predominado, reflejando un entorno económico incierto.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este jueves, 13 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 69,995,276.33 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 139,990,552.66 pesos colombianos y 500 reales tendrá un costo de 349,976,381.65 pesos colombianos.