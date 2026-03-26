El sistema pensional colombiano establece requisitos claros para acceder a una jubilación por vejez: los hombres deben tener 62 años y acreditar 1.300 semanas cotizadas, mientras que las mujeres necesitan 57 años y al menos 1.250 semanas aportadas, en el caso de Colpensiones. En los fondos privados, el mínimo es de 1.150, aunque existe la posibilidad de jubilarse antes si se acumula capital suficiente. Sin embargo, hay una excepción que no todos conocen y que aplica para algunos padres de familia. Según compartió La FM, el marco legal que regula estas condiciones es la Ley 100 de 1993, que organiza el Sistema General de Pensiones y contempla dos regímenes: el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, gestionado por fondos privados. Ambos exigen una cotización obligatoria del 16% del Ingreso Base de Cotización (IBC). La figura legal que abre esta posibilidad es la pensión de sobrevivientes, diseñada para garantizar el bienestar de los familiares de un afiliado o pensionado en caso de fallecimiento. Bajo ciertas condiciones, un padre puede convertirse en beneficiario de esta prestación sin haber cotizado por cuenta propia las semanas requeridas por el sistema. Para que esto sea posible, el hijo fallecido debe haber cotizado al menos 50 semanas en los últimos tres años previos a su muerte, y no debe haber dejado cónyuge, compañero permanente ni hijos con derecho a la prestación. El artículo 47 de la Ley 100 establece que, a falta de cónyuge o hijos con derecho, los padres del causante pueden ser beneficiarios siempre que hayan dependido económicamente de su hijo. Es decir, la dependencia económica es el requisito central que los padres deben acreditar ante el fondo pensional correspondiente. En 2014, la Corte Suprema de Justicia precisó mediante sentencia que no es necesario que los padres se encuentren en situación de indigencia para demostrar esa dependencia. El tribunal dejó en claro que la seguridad social apunta a garantizar una vida digna, no solo la subsistencia básica, lo que amplía el alcance de este beneficio. La Ley 2381 de 2024, que buscaba reformar el sistema pensional colombiano, se encuentra en suspenso. La Corte Constitucional frenó su entrada en vigencia, que estaba prevista para julio de 2025, tras detectar vicios de trámite en el Congreso, y actualmente revisa la constitucionalidad de la norma completa. Con la reforma paralizada y la Corte en empate, un conjuez podría definir el futuro de la ley en las próximas semanas o meses. Mientras tanto, sigue vigente la Ley 100 de 1993, con algunas disposiciones puntuales que se mantienen de forma parcial, como la posibilidad de traslado entre regímenes hasta julio de 2026.