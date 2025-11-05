El Gobierno de Colombia continúa con la ejecución de transferencias económicas dirigidas a las personas en condición de vulnerabilidad.

En esta oportunidad, más de 1,6 millones de adultos mayores recibirán recursos esenciales para su sostenimiento a través del programa Colombia Mayor, el cual amplió el plazo de pagos correspondientes al décimo ciclo de 2025.

Durante noviembre, quienes cumplan los criterios establecidos y presenten cuatro documentos requeridos podrán acceder al subsidio, cuyo valor puede llegar hasta los 230.000 pesos mensuales, dependiendo de la edad y el municipio de residencia del beneficiario. Los desembolsos se realizarán por medio del Banco Agrario.

¿Cuánto y hasta cuándo se paga Colombia Mayor?

De acuerdo con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor otorga un apoyo económico mensual a los adultos mayores que no cuentan con ingresos ni pensión, y que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

Para el décimo ciclo de pagos de 2025, las transferencias se harán entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre de 2025.

El monto del subsidio varía según la edad del beneficiario y su ubicación territorial. En la mayoría de los municipios, los adultos mayores de 80 años reciben 225.000 pesos, mientras que quienes aún no alcanzan esa edad reciben 80.000 pesos mensuales.

Sin embargo, en Norte de Santander el apoyo es mayor: las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años recibirán 230.000 pesos al mes. De igual manera, los beneficiarios que superen los 80 años tendrán pagos nivelados a 230.000 pesos mensuales.

Banco Agrario en Colombia: cómo acceder al subsidio

El Banco Agrario, junto a su red de aliados, es el encargado de realizar la entrega de los recursos mediante transferencia bancaria o retiro por giro, según la elección del beneficiario. Cada persona recibe un mensaje de texto indicando la fecha en la que podrá reclamar el pago.

Además, el estado de los desembolsos puede verificarse de forma virtual a través de la página web del Banco Agrario. Este procedimiento se desarrolla bajo criterios de priorización y validación de datos en tiempo real para garantizar transparencia.

4 documentos obligatorios para acceder al subsidio de 80.000 pesos

Aunque el proceso de nuevas inscripciones no se encuentra habilitado actualmente, quienes deseen ingresar a Colombia Mayor deberán presentar los siguientes documentos cuando se abra una nueva convocatoria:

Cédula de ciudadanía original. Certificado del grupo Sisbén IV (clasificación A, B o C hasta C1). Comprobante de residencia o declaración juramentada del domicilio. Formulario del programa debidamente diligenciado (se obtiene en la alcaldía).

Cabe resaltar que el trámite se realiza de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia. En el caso de Bogotá, el proceso corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.